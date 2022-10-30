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    Beşiktaş - Ümraniyespor maçında tartışılan pozisyon

    Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u konuk ettiği maçın 14. dakikasında Geraldo'nun Dele Alli'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Siyah-beyazlı taraftarlar kartın rengine tepki gösterdi.
    • 30.10.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 17:33
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    Beşiktaş - Ümraniyespor maçında tartışılan pozisyon

    Beşiktaş ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı bir an yaşandı.

    Karşılaşmanın 14. dakikasında Geraldo, topu ayağından açtı ve topu kapan Dele Alli'ye sert bir faul yaptı.

    Hakem Geraldo'ya sarı kart gösterdi

    Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Geraldo'ya sarı kart gösterdi. VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, pozisyonu izledikten sonra hakem Numanoğlu'na pozisyonu izlemesi yönünde tavsiyede bulunmadı.

    Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle sosyal medyada Geraldo'nun kırmızı kart görmesini gerektiği şeklinde tepki gösterdi.

    Beşiktaş - Ümraniyespor maçında tartışılan pozisyon #1

    Beşiktaş - Ümraniyespor maçında tartışılan pozisyon #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


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