Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.693
-0.58%
BTXN Coin
10.56
-0.47%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Beşiktaş - Ümraniyespor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.
    • 30.10.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 16:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş - Ümraniyespor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u ağırlayacak. Beşiktaş'ın stadında oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

    Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

    Beşiktaş - Ümraniyespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Alli, Gedson, Cenk, Weghorst

    Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut


    Cumhuriyetin 99'uncu yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
    Gündem

    Cumhuriyetin 99'uncu yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Türkiye'nin yerli otomobiliyle cumhuriyet coşkusu
    Gündem

    Türkiye'nin yerli otomobiliyle cumhuriyet coşkusu

    Görüş Bildir