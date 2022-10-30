Beşiktaş - Ümraniyespor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u ağırlayacak.



Beşiktaş'ın stadında oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Beşiktaş - Ümraniyespor maçını beIN sports canlı yayınlayacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst

Ümraniyespor: Orkun, Lenjani, Mustafa, Popov, Serkan, Onur, Avounou, Oğuz, Aires, Umut, Geraldo