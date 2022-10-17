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    Beşiktaş, Valerien Ismael ile devam etme kararı aldı

    Beşiktaş, Valerien Ismael ile devam etme kararı aldı

    Beşiktaş'ta yönetim, 2-2 beraberlikle sonuçlanan Trabzonspor maçının ardından Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam kararı aldı.
    • 17.10.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 16:35
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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam ediyor.

    2-2 sonuçlanan Trabzonspor maçının bitiş düdüğü ile Domabahçe'deki siyah- beyazlı taraftarlar Fransız teknik adamı istifaya davet etti.

    Yönetim kurulundan, Ismael'e destek

    NTV'nin haberine göre; Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.

    Beşiktaş, Valerien Ismael ile devam etme kararı aldı #1

    "Fikrimde bir değişiklik yok"

    Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da, Ismael'e olan güvenini dile getirerek, "Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim. Yönetim kurulumda değil. Hocamızla yola devam etmeyi ve bu sene şampiyonluğu Ismael ile birlikte kaldırmayı planladım. Fikrimde bir değişiklik yok." ifadelerini kullanmıştı.

    Beşiktaş, Valerien Ismael ile devam etme kararı aldı #2

    Beşiktaş, 10. haftayı 19 puan ile tamamladı

    Trabzonspor maçı, Valerien Ismael'in siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 17. lig maçı oldu. Bu 17 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı.

    Beşiktaş, Valerien Ismael ile devam etme kararı aldı #3

    Beşiktaş'ın rakibi Hatayspor olacak

    Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Beşiktaş, Valerien Ismael ile devam etme kararı aldı #4


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