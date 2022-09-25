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    Beşiktaş'a Nathan Redmond'dan müjdeli haber

    İlk etapta 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen İngiliz kanat oyuncusu, derbide görev verilmesi halinde özel bandajla görev yapabilecek.
    • 25.09.2022 - 09:18
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    Beşiktaş'a Nathan Redmond'dan müjdeli haber

    Sol el tarak kemiği kırılan İngiliz futbolcunun operasyonu, beklenenden daha iyi sonuç verdi. İlk etapta 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen İngiliz kanat oyuncusu, derbide görev verilmesi halinde özel bandajla görev yapabilecek.

    Beşiktaş ’ın yeni transferi Nathan Redmond’ın önceki akşam ameliyat edildiği açıklanmıştı. Sol el tarak kemiğindeki kırık sebebiyle başarılı bir operasyon geçiren İngiliz kanat oyuncusu için Siyah Beyazlılar’ın resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Redmond’un idmanda sakatlanarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği duyurmuştu.

    Beşiktaş a Nathan Redmond dan müjdeli haber #1

    Görev verilirse bandajla oynayabilir

    Başarılı bir osteosentez operasyonu geçirdiği aktarılan İngiliz futbolcunun rehabilitasyon sürecine ise başlandığı bildirildi.

    İlk etapta sahalardan 3 haftalık bir süreçte uzak kalması beklenen Redmond’dan iyi haber geldi. Kulüp doktorlarının son raporuna göre Redmond’un eline yapılan operasyonun beklenenden daha iyi geçtiği ve Fenerbahçe derbisinde görev verilmesi halinde özel bandajla oynayabilecek durumda olduğu kaydedildi.

    Beşiktaş a Nathan Redmond dan müjdeli haber #2


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