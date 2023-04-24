Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber Kasığında yırtık tespit edilen Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.

Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı derbi mücadelesinde Dolmabahçe'de konuk edecek olan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Beşiktaş’ın Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kazandığı maçta sakatlanan yıldız oyuncu Rachid Ghezzal, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek

TRT Spor'un haberine göre kasığında yırtık tespit edilen Cezayirli futbolcunun tedavisine başlandı. Ghezzal sakatlığı sebebiyle sahalardan yaklaşık olarak 3-4 hafta uzak kalacak.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklarla formasından sıkça uzak kalan hücum oyuncusu, siyah-beyazlı formayla yalnızca 11 maçta görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 3 asist ile oynadı.