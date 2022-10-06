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    Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber

    Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber

    Siyah-beyazlılarda sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Salih Uçan, Giresunspor maçında forma giyemeyecek.
    • 06.10.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 11:59
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    Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta, sakatlık sorunu yaşandı.

    Siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncularından Salih Uçan sakatlık geçirdi.

    Giresun maçında yok

    Salih Uçan, Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon 8 maçta 623 dakika süre alan Salih Uçan, 1 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

    Beşiktaş a Salih Uçan dan kötü haber #1

    Maç cumartesi günü

    Giresunspor-Beşiktaş maçı, 8 Ekim Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    Beşiktaş a Salih Uçan dan kötü haber #2


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