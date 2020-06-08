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- Beşiktaş'ın 499 liralık formaları tükendi
Beşiktaş'ın 499 liralık formaları tükendi
Beşiktaş Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde 1903 adet çıkardığı nostalji formaların tamamı satıldı.
- Haber Merkezi
- 08.06.2020 - 09:12
Beşiktaş'ın 100. yılda giydiği bağcıklı formayı yeniden satışa sunan yönetim, kısa süre içerisinde önemli bir gelir elde etti.
1903 adet üretilen ve 499 liradan satışa sunulan formaların tamamının tükendiği belirtildi.
Özel tasarım kutusunda taraftarlarla buluşan formanın ense kısmında, reflektör kartal baskı ve 1903-2020 detayı, sağ ön yüzünde ise üretim numarası bilgisi yer alıyor.