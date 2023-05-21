Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında penaltı beklediği pozisyonlar Beşiktaş, Adana Demirspor maçının ilk yarısında iki pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz iki pozisyonda da oyunu sürdürdü.

Süper Lig'in 35. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında siyah-beyazlılar iki pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Cenk Tosun yerde kaldı Karşılaşmanın 45. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasına gönderilen topta Cenk Tosun'dan önce Rodrigues araya girdi. Cenk bu pozisyonda yerde kaldı ve yüzünü tuttu. Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonda Rodrigues'in ayağını kaldırdığı ve penaltı yönünde itirazda bulundu. Bu pozisyon sonrası devam kararı çıktı. Beşiktaşlılar itirazda bulundu Ardından ilk yarının uzatma dakikalarında bu kez Redmond'un ceza sahasına gönderdiği topta Beşiktaşlı oyuncular Badou Ndiaye'nin elle oynadığı yönünde itirazda bulundu. Mustafa Kürşad Filiz oyunu devam ettirdi. Beşiktaşlı futbolcular, iki karara da yoğun şekilde itirazda bulundu. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)