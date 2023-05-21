Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında penaltı beklediği pozisyonlar

Süper Lig'in 35. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında siyah-beyazlılar iki pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Cenk Tosun yerde kaldı

Karşılaşmanın 45. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasına gönderilen topta Cenk Tosun'dan önce Rodrigues araya girdi. Cenk bu pozisyonda yerde kaldı ve yüzünü tuttu.

Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonda Rodrigues'in ayağını kaldırdığı ve penaltı yönünde itirazda bulundu. Bu pozisyon sonrası devam kararı çıktı.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında penaltı beklediği pozisyonlar

Beşiktaşlılar itirazda bulundu

Ardından ilk yarının uzatma dakikalarında bu kez Redmond'un ceza sahasına gönderdiği topta Beşiktaşlı oyuncular Badou Ndiaye'nin elle oynadığı yönünde itirazda bulundu. Mustafa Kürşad Filiz oyunu devam ettirdi.

Beşiktaşlı futbolcular, iki karara da yoğun şekilde itirazda bulundu.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında penaltı beklediği pozisyonlar

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)