Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında penaltı beklediği pozisyon

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bu lig mücadelesi Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Antalya Stadı'nda oynanan maçın ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında takımı Beşiktaş'ın golünü kaydeden Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, Antalyasporlu stoper Ömer Toprak'ın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı.

Oyun devam etti

31 yaşındaki golcü, hakem Mete Kalkavan'a baktı ve bekledi. Hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında penaltı beklediği pozisyon
Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında penaltı beklediği pozisyon

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)