Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında penaltı beklediği pozisyon Beşiktaş, Antalyaspor'la oynadığı lig maçının 74. dakikasında penaltı bekledi ancak hakem Mete Kalkavan pozisyonu devam ettirdi.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bu lig mücadelesi Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Antalya Stadı'nda oynanan maçın ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında takımı Beşiktaş'ın golünü kaydeden Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, Antalyasporlu stoper Ömer Toprak'ın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı.

Oyun devam etti

31 yaşındaki golcü, hakem Mete Kalkavan'a baktı ve penaltı bekledi. Hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)