Beşiktaş'ın Atletico Madrid maçı İspanya gündeminde Beşiktaş'ın Atletico Madrid ile oynadığı özel maç İspanyol basınında geniş bir yankı uyandırdı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla düzenlenen, Beşiktaş'ın konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-0 yendiği hazırlık maçı, İspanyol basınında geniş yer buldu.

Beşiktaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında düzenlenen yardım organizasyonunda İspanyol basını, maçın skorundan daha çok organizasyonun önemini manşetlerine taşıdı.

"Futbol bunun içindir"

Marca gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın skorundan ziyade karşılaşmanın amacı önemliydi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından depremzedelere yardım edildi. Futbol bunun içindir."

"Depremzedeler için yapılan organizasyon, takdire şayandı"

Mundo Deportivo ise şu değerlendirmede bulundu:

"Atletico Madrid sahada kaybetti ama Türk halkının takdirini ve sevgisini kazandı. Depremzedeler için yapılan organizasyon, takdire şayandı."

"Beşiktaş ve Atletico'dan büyük dayanışma"

Sport gazetesi, "Atletico Madrid, depremden etkilenenlere yardım etmek için dostluk maçı oynadı." başlığını manşetine taşıdı.

AS ise "Beşiktaş ile Atletico Madrid, korkunç depremin ardından depremzedelere kaynak toplamak amacıyla bir dayanışma maçında karşılaştı." bilgisini paylaştı.

GOAL İspanya da "Beşiktaş ve Atletico'dan büyük dayanışma" başlığıyla söz konusu karşılaşmayı okuyucularına duyurdu.