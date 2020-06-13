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- Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına büyük ilgi
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına büyük ilgi
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasına ilk 12 saatte 103 bin SMS atıldığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 12:30
Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü, dün bir yardım kampanyası başlatmıştı.
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kampanyanın ilk 12 saatinde 103 bin SMS atıldığı duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüp, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak destek veren taraftarlara teşekkür etti.
Bugün ise (saat 12.00'de) birakmamseni.org'da yayınlanan rakama göre bu sayı 134 bine ulaştı.