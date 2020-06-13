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    Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına büyük ilgi

    Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına büyük ilgi

    Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasına ilk 12 saatte 103 bin SMS atıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 12:30
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    Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına büyük ilgi

    Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü, dün bir yardım kampanyası başlatmıştı.

    Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kampanyanın ilk 12 saatinde 103 bin SMS atıldığı duyuruldu.

    Siyah-beyazlı kulüp, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak destek veren taraftarlara teşekkür etti.

    Bugün ise (saat 12.00'de) birakmamseni.org'da yayınlanan rakama göre bu sayı 134 bine ulaştı.

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