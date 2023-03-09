Beşiktaş'ın Dele Alli kararı Beşiktaş'ta Şenol Güneş’in, Dele Alli’den umudunu kestiği, İngiliz yıldızın artık kadroda olmayacağı iddia edildi. Dele’nin Ankaragücü maçında olduğu gibi sezonun geri kalan maçlarını da tribünden takip etmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, şu ana kadar sergilediği performansla vasatı aşamayan 26 yaşındaki futbolcuyu artık kadroda düşünmediği öne sürüldü.

Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve yöneticilerin yoğun ilgisine rağmen beklenen çıkışı yapamayan İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar Ankaragücü maçında olduğu gibi çoğu mücadeleyi tribünden takip etmesi bekleniyor.

Everton'a dönecek

Merkez orta saha, 10 numara ve orta sahanın sol tarafında görev alabilen İngiliz yıldız, siyah- beyazlı forma altında bu sezon 17 maçta süre aldı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 3 gollük skor katkısında bulunmuştu.

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dele Alli, Everton'a geri dönecek.