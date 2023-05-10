Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael, Watford'un başına geçti İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlük koltuğuna Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Valerien Ismael'i getirdiğini duyurdu.

İngiltere Championship takımlarından Watford, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael ile anlaştı.

İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gözler 2023-2024 sezonuna çevrilirken Valerien Ismael'in kulübün yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Watford Teknik Heyet Sorumlusu Ben Manga, Ismael'in transferiyle ilgili olarak şunları söyledi: