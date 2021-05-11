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- Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 09:13
- Güncelleme : 11.05.2021 - 09:23
Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasında Lider Beşiktaş, sahasında Karagümrük’ü ağırlayacak.
Vodafone Park’ta saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı son maçta Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Beşiktaş mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Kalan 2 haftada hata yapmak istemeyen siya-beyazlılarda eksikler bulunuyor.
Cezalı Atiba’nın yanı sıra sakatlığı bulunan Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre kafilede yer almadı. Deplasman ekibinde stoperler Gaston Campi ve Karagümrük maç kadrosunda bulunmuyor.
MUHTEMEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N’koudou, Larin
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Lens, Castro, Borini