Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun: Derbi galibiyeti Tayyip Talha'ya armağan olsun Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından, "Galibiyet, Tayyip Talha'ya armağan. İlk bulgulara göre sakatlığı uzun süreli gibi duruyor. Devre arasında da konuştuk. Ona armağan olsun bu maç" şeklinde konuştu.

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Süper Lig'in 27. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar kaydetti.

Kartal'ı geriye düştüğü ve eksik kaldığı mücadelede 2-1 öne geçiren golleri atan Cenk Tosun da kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başardı.

"Galibiyet Tayyip Talha'ya armağan olsun"

Mücadelenin ardından konuşan Cenk Tosun, "45-50 dakika 10 kişi oynamak kolay bir şey değil. Takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Redmond'a teşekkür etmek istiyorum, iki golümde de asisti o yaptı. İyi oynadık. Mert'e çok teşekkür etmek istiyorum, çok iyi bir maç çıkardı. Galibiyet, Tayyip Talha'ya armağan. İlk bulgulara göre sakatlığı uzun süreli gibi duruyor. Devre arasında da konuştuk. Ona armağan olsun bu maç" ifadelerini kullandı.