Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un maaşı 3'e katlanacak Cenk Tosun'un Beşiktaş ile olan sözleşmesindeki opsiyon maddesinin aktif olmasına 1 gol kaldı. Golcü futbolcunun sözleşmesi uzadığında maaşı da 3 katı artacak.

Beşiktaş sezon başında Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli golcünün sözleşmesinde bulunan opsiyonun aktif olması için bu sezon penaltısız 15 gol katkısı yapması gerekiyor.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve 3-1 kazanılan İstanbulspor maçında Cenk Tosun 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

31 yaşındaki golcü penaltısız skor katkısında 11 gol, 4 asiste ulaştı.

Opsiyonun gerçekleşmesi beklenmeyecek

Cenk'in bir gol katkısı yapması halinde sözleşme otomatik uzayacak ancak Beşiktaş yönetimi opsiyonun gerçekleşmesini beklemeyecek.

Cenk Tosun ile milli arada sözleşme yenileyecek ve Fenerbahçe derbisi öncesi milli oyuncuya moral verecek.

Maaşı 3'e katlanacak

Bu sezon Beşiktaş'ta 550 bin euro kazanan deneyimli golcünün maaşı da zamlanacak.

Cenk Tosun'un maaşı 1 milyon 500 bine yükselecek ve sözleşmedeki bonuslar aktif hale gelecek.