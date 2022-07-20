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    Beşiktaş'ın İspanya kamp kadrosu belli oldu! Genç isimler kadroya girdi mi!

    Beşiktaş'ın ikinci hazırlık kampı öncesi kamp kadrosu büyük merak konusu olmuştu.Teknik direktör Valerien İsmael'in kadroya alacağı genç isimler kim oldu.İşte cevabı..
    • 20.07.2022 - 10:31
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    Beşiktaş'ın İspanya kamp kadrosu belli oldu! Genç isimler kadroya girdi mi!

    Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş ikinci kamp için İspanya'ya gidiyor.Bugün İspanya kampına başlayacak siyah beyazlıların kamp kadrosu merakla bekleniyordu.

    Teknik direktör Valerian İsmael'in raporu doğrultusunda İspanya kamp kadrosu belli oldu.En çok merak edilen konuların başında ise genç oyuncuların kamp kadrosunda olup olmayacağıydı.

    Beşiktaş ın İspanya kamp kadrosu belli oldu! Genç isimler kadroya girdi mi! #1

    Avusturya kampındaki son röportajında daha az sayıda genç futbolcunun İspanya kampına götürüleceğini açıklayan Valerian İsmael kamp kadrosunu belirledi.

    İspanya kampına 3 genç alındı

    Beşiktaş'ın İspanya kamp kadrosuna teknik direktör İsmael'in kararı doğrultusunda Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar alındı.

    Beşiktaş ın İspanya kamp kadrosu belli oldu! Genç isimler kadroya girdi mi! #2

    Valerian İsmael'in sezon içinde altyapıdan daha fazla genç oyuncuyu kadroya alabileceği konuşulanlar arasında.


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