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    Beşiktaş'ın kalesini 19'luk Ersin Destanoğlu koruyacak

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleci tercihini yaptı. Yalçın, siyah-beyazlı takımın bu hafta oynayacağı Antalyaspor maçında, eldivenleri 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu’na verecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 12:28
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    Beşiktaş'ın kalesini 19'luk Ersin Destanoğlu koruyacak

    Teknik direktör Sergen Yalçın, 3 aylık aradan sonra siyah-beyazlı takımın Süper Lig’de oynayağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için kaleci tercihini yaptı.

    Ntv Spor'un haberine göre; Yalçın, Ersin Destanoğlu'nu ilk 11’de sahaya sürecek.

    ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

    Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, henüz A Takım ile maça çıkmadı. 2001 doğumlu, 1.95 boyundaki genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi.

    Takımın 1. kalecisi Loris Karius, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan 22 yaşındaki Utku Yuvakuran ise, geride kalan son 3 sezonda A takım kalesini 5 kez korudu. Bu sezon ise 1 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

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