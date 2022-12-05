Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa girecek olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa girecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

Kadroda, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Faslı oyuncu Romain Saiss'in yanı sıra Atiba ve Kevin N'Koudou yer almadı.

Yapılan açıklamaya göre; Atiba ve N'Koudou 8 Aralık Perşembe günü kampa dahil olacak.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu

Ghezzal da kadroda

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan alınan ve şubat ayına kadar sahalardan uzak olması beklenen Rachid Ghezzal'ın, Antalya kampına götürülmesi dikkat çekti.

Edilinilen bilgiye göre; geçtiğimiz ay ABD'de ameliyat olan başarılı oyuncunun sahalara dönüşü şubatta değil çok daha kısa sürecek.



