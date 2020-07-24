Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 17 kişi yer aldı

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Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

Süper Lig'in son haftasında Sivasspor ile 3'üncülük yarışında olan Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Maddi sorunlarla boğuştuğu bilinen siyah-beyazlılar, henüz lig sona ermeden Loris Karius, Rebocho, Boateng ve Burak Yılmaz gibi isimlerle yollarını ayırdı.

Kartal'ın bugün açıklanan Gençlerbirliği kafilesinde 17 kişi yer aldı.

CANER ERKİN CEZALI

Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği maçına Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten yoksun çıkacak.

Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde:

''Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Roco, Güven Yalçın, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, N'Koudou, Necip, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Kartal, Gökhan, Diaby.''