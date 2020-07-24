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- Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 17 kişi yer aldı
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 17 kişi yer aldı
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 14:23
- Güncelleme : 24.07.2020 - 14:23
Süper Lig'in son haftasında Sivasspor ile 3'üncülük yarışında olan Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Maddi sorunlarla boğuştuğu bilinen siyah-beyazlılar, henüz lig sona ermeden Loris Karius, Rebocho, Boateng ve Burak Yılmaz gibi isimlerle yollarını ayırdı.
Kartal'ın bugün açıklanan Gençlerbirliği kafilesinde 17 kişi yer aldı.
CANER ERKİN CEZALI
Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği maçına Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten yoksun çıkacak.
Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde:
''Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Roco, Güven Yalçın, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, N'Koudou, Necip, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Kartal, Gökhan, Diaby.''