Dolar
6.8584
0.1869%
Euro
7.7403
-0.1303%
Altın
1776.2
0.4342%
Borsa
115061.03
-0.2408%
G. Altın
391.237
0.5022%
Bitcoin
65277.47
-1.2736%
24ºC
İstanbul
Sağanak yağış 24 C

    Beşiktaş'ın kampanyadan elde ettiği gelir

    Beşiktaş'ın, 'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasından şu ana kadar 10 milyon TL gelir elde ettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 12:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ın kampanyadan elde ettiği gelir #1

    Beşiktaş yönetiminin kulübe maddi destek oluşturması için başlattığı, 'Bırakmam Seni' kampanyasına katılımın 240 bini aştığı belirtildi.

    Siyah-beyazlıların bu kampanyadan el ettiği toplam gelirin ise 10 milyon TL'nin üzerine çıktığı kaydedildi.

    'Bırakmam' yazıp 1903'e mesaj göndererek 20 TL karşılığında yapılan bağış, ek olarak farklı kanallar ve miktarlar üzerinden de yapılabiliyor. Konuyla ilgili olarak bilgiler, Beşiktaş'ın kampanyayla ilgili resmi internet sitesinde yer alıyor.

    MASKELER SATIŞA SUNULDU

    Beşiktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında kulüp logolu maske satışına da başladı.

    Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Yetişkin ve çocuk ebatlarıyla 10 farklı modele sahip Beşiktaş JK maskeleri, lisanslı ürünlerimizi taraftarlarımızla buluşturan Kartal Yuvası'nın internet alışveriş platformunda 24.99 TL'den satışa sunuldu. Beşiktaş JK maskeleri, tüm Kartal Yuvası mağazalarında satışta." denildi.

    Beşiktaş'ın kampanyadan elde ettiği gelir #2

    Görüş Bildir