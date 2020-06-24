Beşiktaş'ın kampanyadan elde ettiği gelir

Beşiktaş'ın, 'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasından şu ana kadar 10 milyon TL gelir elde ettiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin kulübe maddi destek oluşturması için başlattığı, 'Bırakmam Seni' kampanyasına katılımın 240 bini aştığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların bu kampanyadan el ettiği toplam gelirin ise 10 milyon TL'nin üzerine çıktığı kaydedildi.

'Bırakmam' yazıp 1903'e mesaj göndererek 20 TL karşılığında yapılan bağış, ek olarak farklı kanallar ve miktarlar üzerinden de yapılabiliyor. Konuyla ilgili olarak bilgiler, Beşiktaş'ın kampanyayla ilgili resmi internet sitesinde yer alıyor.

MASKELER SATIŞA SUNULDU

Beşiktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında kulüp logolu maske satışına da başladı.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Yetişkin ve çocuk ebatlarıyla 10 farklı modele sahip Beşiktaş JK maskeleri, lisanslı ürünlerimizi taraftarlarımızla buluşturan Kartal Yuvası'nın internet alışveriş platformunda 24.99 TL'den satışa sunuldu. Beşiktaş JK maskeleri, tüm Kartal Yuvası mağazalarında satışta." denildi.