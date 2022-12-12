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    Beşiktaş'ın Katar geliri artıyor

    Beşiktaş'ın Katar geliri artıyor

    Beşiktaş, FIFA'nın 2022 Katar Dünya Kupası kadrosunda yer alan futbolculara yaptığı ödemede ciddi gelir elde etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 11:05
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    FIFA, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödeme yapılacağını duyurdu.

    FIFA, kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti.

    Buna göre, FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş aldı.

    Siyah-beyazlı kulüp, eski oyuncuları Domagoj Vida, Cyle Larin ve Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi'den de pay alacak.

    635 bin dolar kazandı

    Beşiktaş'ın bir başka avantajı ise Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması oldu. Beşiktaş şu ana kadar 635 bin dolar kasasına koydu.

    Kaptan Romain Saissli Fas ve Hırvatistan forması giyen Vida'nın takımları finale çıkarsa bu rakam artacak.

    Beşiktaş ın Katar geliri artıyor #1

    Dünya Kupası'na giden Beşiktaşlı futbolcular: Atiba Hutchinson (Kanada) Romain Saiss (Fas) Wout Weghorts (Hollanda) Georges-Kevin N'Koudou (Kamerun)

    Beşiktaş ın Katar geliri artıyor #2


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