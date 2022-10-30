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    Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyon

    Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a karşı penaltı kazandı. Cenk Tosun, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.
    • 30.10.2022 - 17:21
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    Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyon

    Beşiktaş, Ümraniyespor maçının 4. dakikasında penaltı kazandı.

    2. dakikada ceza sahası içine gelen topta Wout Weghorst, pasını takım arkadaşına aktarmak istedi. Weghorst'un havalandırdığı top Ümraniyesporlu Allyson elle oynadı.

    Hakem oyunu sürdürdü

    Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi. 1 dakika sonra top oyun alanını terkedince Hakem Numanoğlu oyunu durdurdu ve VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun incelemesinin bitmesini bekledi.

    VAR'dan çağırıldı

    Öğretmenoğlu'ndan monitörde izleme tavsiyesi gelince Numanoğlu, izlemeye gitti. Kısa bir izleme süresinin ardından Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

    Cenk penaltıyı gole çevirdi

    Cenk Tosun, 5. dakikada topun başına geldi ve Şenol Güneş döneminin ilk golünü atan isim oldu.

    Beşiktaş ın penaltı kazandığı pozisyon #1

    Beşiktaş ın penaltı kazandığı pozisyon #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


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