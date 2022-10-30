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Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyon
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a karşı penaltı kazandı. Cenk Tosun, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.
- 30.10.2022 - 17:21
Beşiktaş, Ümraniyespor maçının 4. dakikasında penaltı kazandı.
2. dakikada ceza sahası içine gelen topta Wout Weghorst, pasını takım arkadaşına aktarmak istedi. Weghorst'un havalandırdığı top Ümraniyesporlu Allyson elle oynadı.
Hakem oyunu sürdürdü
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi. 1 dakika sonra top oyun alanını terkedince Hakem Numanoğlu oyunu durdurdu ve VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun incelemesinin bitmesini bekledi.
VAR'dan çağırıldı
Öğretmenoğlu'ndan monitörde izleme tavsiyesi gelince Numanoğlu, izlemeye gitti. Kısa bir izleme süresinin ardından Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
Cenk penaltıyı gole çevirdi
Cenk Tosun, 5. dakikada topun başına geldi ve Şenol Güneş döneminin ilk golünü atan isim oldu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)