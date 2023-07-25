Beşiktaş'ın sakat diye geri gönderdiği Lyanco hazırlık maçına ilk 11'de başladı Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a getirdiği ancak sakatlığı nedeniyle geri gönderdiği Lyanco, Southampton'ın oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de çıktı.

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Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Bournemouth ile karşı karşıya gelen Southampton'da Brezilyalı savunmacı Lyanco, ilk 11'de yer aldı.

Lyanco'nun takımıyla kamp çalışmalarında da geride kalmasına rağmen ilk 11'de sahaya çıkması futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Beşiktaş geri göndermişti

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a getirdiği 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinde diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktığı belirtilmişti.

Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca siyah-beyazlılar sakatlığı sebebiyle belli sayıda maç kaçırması halinde sözleşme fesih talebinde bulunmuş, Lyanco ise bu talebi kabul etmemişti.

İstanbul'da yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamamış ve Lyanco, Southampton'a geri dönmüştü.

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco, bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.