Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı: 6.2 milyar lira Beşiktaş Kulübü'nün toplam borç miktarı 6 milyar 254 milyon 601 bin liraya yükseldi.

Beşiktaş Kulübü'nün 2022 yılı borcu belli oldu. Gökhan Tiryaki'nin başkanlığını yaptığı Denetim Kurulu'nun 2022 yılı dönemini kapsayan rapor, divan üyelerine sunuldu.

Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 254 milyon 601 bin liraya çıktı. Bir önceki dönem borç tutarı 4 milyar 900 milyon 612 bin liraydı.

Siyah-beyazlı kulübün borcu 2022 yılında 1 milyar 353 milyon lira artış kaydetti. 501 milyon TL nakit varlığın düşülmesi ile birlikte siyah-beyazlıların net borcu 5 milyar 762 milyon TL'ye ulaştı.

Toplam varlık 2.2 milyar lira

Beşiktaş'ın borcunun 2 milyar 235 milyon 237 bin liralık kısmı kısa vadeli; yani 1 yıl içinde ödenmesi gereken borçtan oluşurken uzun vadeli borç tutarıysa 4 milyar 19 milyon lira olarak gerçekleşti.

Beşiktaş'ın 2022 sonu itibarıyla toplam varlıkları 2 milyar 816 milyon liraya yükseldi.

Bir önceki dönem söz konusu rakam 2 milyar 200 milyon liraydı. Varlıklarda yaklaşık 616 milyon liralık artış gerçekleşti.

Yönetimin alacağı 104 milyon lira

Sponsorluk ve reklam geliri 2021'e göre yüzde 169'luk artışla, 96 milyon liradan 258 milyon TL'ye ulaştı. Kombine kart ve loca geliri yüzde 540'lık artışla 37 milyon 657 bin liradan 241 milyon liraya çıktı.

Kulübün, yönetim kurulu üyelerine olan borç tutarı da denetim kurulu raporunda yer aldı. 30 Eylül 2022'de 47 milyon 569 bin TL olan yöneticilere borç, yıl sonu itibarıyla 103 milyon 930 bin lirayı buldu.