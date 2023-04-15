Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç'un dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.

2.5 ay sonra N'Koudou kadroda

Siyah-beyazlı ekipte 4 Şubat'tan bu yana herhangi bir resmi maçta forma giymeyen Kevin N'Koudou, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından maç kadrosuna alındı.

İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu: