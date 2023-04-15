Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç'un dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.
2.5 ay sonra N'Koudou kadroda
Siyah-beyazlı ekipte 4 Şubat'tan bu yana herhangi bir resmi maçta forma giymeyen Kevin N'Koudou, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından maç kadrosuna alındı.
İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu: