Beşiktaş'ın yıldızları Giresunspor galibiyetini değerlendirdi Süper Lig'in 28. haftasında ağırladıkları Giresunspor'u 3-1 yendikleri müsabakanın ardından Beşiktaş'ın yıldızları Vincent Aboubakar, Onur Bulut ve Rachid Ghezzal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 yendi.

Kartal'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Nathan Redmond kaydederken konuk ekibin tek sayısı ise Bajic'ten geldi.

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan siyah-beyazlılar puanını 55'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Karadeniz temsilcisi ise haftayı 24 puanla tamamladı.

Aboubakar: Çok iyi mücadele ediyoruz

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Onur Bulut ve Rachid Ghezzal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Aboubakar, "Aslında takımı sırtlamıyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi. Birlikte çok iyi mücadele ediyoruz ve bu birlikteliğin sonucunda kazanıyoruz. Güzel oyun ve galibiyet. 8 tane finalimiz var. En iyi şekilde hazırlanacağız. Çok iyi bir birliktelik var takımda. Eksikler var ama bunları gidermek için çok çalışıyoruz" dedi.

Onur Bulut: İstediğim performansta değilim

Onur Bulut, "İnşallah daha iyi olacağız. Tam henüz istediğim oyunu oynamadım şu ana kadar. Fena değil ama çok daha iyi olabilirim. Bunu göstermiştim zaten. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda tam istediğim performansa gelir ve herkesi daha çok mutlu ederim" sözlerini sarfetti.

Ghezzal: "Her şeyi birlikte yaptıktan sonra bizim yenilmemiz zor"

Ghezzal, "Geçen haftaki harika derbi galibiyetinin ardından aynı şekilde devam etmek istiyorduk. Kolay olmayacağını biliyorduk. Aboubakar gollerine devam ediyor. Sezon sonuna kadar herkese ihtiyacımız olacak. Aslında ofansif kadroyla çıkma konusunda hocamız risk alıyor diyebilirim. Her şeyi birlikte yaptıktan sonra bizim yenilmemiz zor. Herkesin yüzde 200'üyle fark yaratmaya çalışacağı kesin" açıklamasında bulundu.