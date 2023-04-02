Beşiktaşlı Aboubakar, Fenerbahçe taraftarından özür diledi Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından, "Maç içindeki durumdan dolayı Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum. Maç içerisinde böyle şeyler olabiliyor" şeklinde konuştu.

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Süper Lig'in 27. haftası dev derbiye sahne oldu.

Beşiktaş, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar kaydetti.

"Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum"

Mücadelenin ardından konuşan Aboubakar, "Öncelikle Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri olan Tayyip Talha'nın sakatlığı nedeneniyle çok üzgünüz. Geçmiş olsun dilerimizi iletiyorum" derken takımı en iyi yere getirmek için çalıştıklarını söyleyerek, "Kafamda maçı yaşıyorum. Soyunma odasında konuşurken arkadaşlarıma buraya kazanmaya geldiğimizi söylemiştim. Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere taşımak için çalışıyoruz. Hepimiz bunun için mücadele ettik. 10 kişi kaldığınızda daha çok koşmanız gerekiyor ve kolektif olmanız gerekiyor. 10 kişiyle böyle oynamanız gerekiyor. Biz bugün bunu yaptık. Takım olarak sahada çok iyi bir ruh gösterdik. Maç içindeki durumdan dolayı da Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum. Maç içerisinde böyle şeyler olabiliyor" açıklamasında bulundu.