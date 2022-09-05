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    Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi

    Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adliyeye sevk edildi.
    • 05.09.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 12:59
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    Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi

    Süper Lig’in 5’inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a 3-2 yenildi.

    Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay Ö. isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı.

    Adliyeye sevk edildi

    Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki taraftar, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay Ö., yargılanmak üzere Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

    Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi #1

    Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi #2

    Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi #3


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