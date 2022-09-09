Beşiktaşlı futbolculardan taraftara mesaj: İhtiyacımız var

Beşiktaş Kulübü, Twitter hesabından paylaştığı videoyla taraftarlarında tribünde küfrü engellemesini istedi.

Beşiktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara mesaj gönderdi.

Yapılan paylaşımda "Futbolcularımızdan taraftarımıza mesaj! Size ihtiyacımız var, küfür etme, ettirme!" ifadeleri yer alırken futbolculardan Welinton, Ersin Destanoğlu, Josef de Souza ve Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'in yine "Size ihtiyacımız var" mesajı verdiği bir videoya yer verildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşacak.