Beşiktaşlı Onur Bulut'un faulü sonrasında Trabzonspor kırmızı kart bekledi

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor cephesi, Onur Bulut'un yaptığı faul sonrasında kırmızı kart bekledi.
Trabzonsporlu oyuncular, kırmızı kart istedi
Mücadelenin 60. dakikasında Jens Stryger Larsen ile atağa çıkan Trabzonspor'da Beşiktaşlı Onur Bulut, Danimarkalı savunmacıya faul yaparak atağın büyümesini engelledi. Bu müdahalenin ardından hakem Volkan Bayarslan, milli futbolcuya sarı kart gösterdi.
Karar sonrasında bordo-mavili futbolcular hakemin kararına tepki göstererek kırmızı kart bekledi. Yaşanan bu pozisyon sosyal medyada tartışma yarattı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)