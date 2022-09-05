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    Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama

    Beşiktaşlı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı takımlarını, İstanbul Havalimanı'nda sevgi tezahüratlarıyla karşıladı.
    • 05.09.2022 - 10:06
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    Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama

    eşiktaş, Süper Lig 'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti ve 13 puana ulaşarak liderlik koltuğunu Konyaspor'dan devraldı.

    Siyah-beyazlıların gollerini Muleka, Dele Alli ve penaltıdan N'Koudou atarken Başkent ekibinin Beridze ile bulduğu sayılar puan için yeterli olmadı.

    Beşiktaşlı taraftarlar siyah-beyazlı takımlarını, İstanbul Havalimanı'nda sevgi tezahüratlarıyla karşıladılar.

    Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama #1

    Beşiktaş'tan açıklama

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımız, müsabakanın ardından bir holiganın saldırısına uğrayan Cenk Tosun ile Salih Uçan'a, arkadaşlarını korumak maksadıyla holigana müdahale ettiği için kırmızı kart gören Josef de Souza'ya ve rakip takım yöneticileriyle teknik heyetinin iftiralarına maruz kalan genç futbolcumuz Oğuzhan Akgün başta olmak üzere teknik direktörümüz Valerien Ismael ile futbolcularımıza sevgi tezahüratlarıyla destek oldular" ifadeleri yer aldı.

    Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama #2


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