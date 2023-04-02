Beşiktaşlı Welinton kırmızı gördü: Fenerbahçeli Valencia penaltıdan yararlanamadı Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 53. dakikasında sarı-lacivertliler Enner Valencia ile penaltıdan yaralanamadı. Penaltı pozisyonuna sebebiyet veren Welinton, ikinci sarısını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi karşılaşmasında Ülker Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler mücadelenin 50. dakikasında hem penaltı kazandı hem de siyah-beyazlılar 10 kişi kaldı.

Valencia'nın karşı karşıya pozisyonunda Welinton, arkadan müdahelede bulundu ve Valencia yerde kaldı.

Welinton, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Valencia penaltıdan yararlanamadı

Topun başına geçen Valencia, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

53. dakikada Fenerbahçe 2-0 yapma şansını harcadı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)