Beşiktaşlı Welinton kırmızı gördü: Fenerbahçeli Valencia penaltıdan yararlanamadı

ensonhaber.com
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi karşılaşmasında Ülker Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler mücadelenin 50. dakikasında hem penaltı kazandı hem de siyah-beyazlılar 10 kişi kaldı.
Valencia'nın karşı karşıya pozisyonunda Welinton, arkadan müdahelede bulundu ve Valencia yerde kaldı.
Welinton, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Valencia penaltıdan yararlanamadı
Topun başına geçen Valencia, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
53. dakikada Fenerbahçe 2-0 yapma şansını harcadı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)