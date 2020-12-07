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    Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi eksikler dönüyor

    Beşiktaş'ta cezası sona eren Larin ile sakatlıktan kurtulan Josef de Souza, Alanyaspor maçında oynayabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 11:28
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 11:58
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    Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi eksikler dönüyor

    Pazar günü Alanyaspor'la karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, zorlu mücadele öncesinde 2 oyuncusuna kavuşacak.

    Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilmeyen Josef de Souza ve kart cezasını tamamlayan Cyle Larin, Alanya mücadelesinde forma giyebilecek.

    Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş, hafta sonunu izinli geçirdi.

    Kartal, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

    Beşiktaş ta Alanyaspor maçı öncesi eksikler dönüyor #1

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