Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun yükselen performansı

Takımdan gönderilmesi düşünülen Arthur Masuaku, Adana Demirspor karşısında takımına 3 puanı getiren golü attı. Tecrübeli sol bek geçtiğimiz hafta da Weghorst'un golünün asistini yapmıştı.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Oldukça heyecanlı geçen mücadeleye, attığı golle takımına galibiyeti getiren Arthur Masuaku damga vurdu.

Bilindiği üzere Masuaku, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından takımdan gönderilecekler listesinde yer alıyordu.

Masuaku tam not aldı

Performansındaki düşüklük sonrası formasını Umut Meraş'a kaptıran Masuaku, dün ise Şenol Hoca'dan tam not aldı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen siyah-beyazlı oyuncu, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Şık golüyle takımına 3 puanı getiren sol bek, geçen hafta da Gaziantep deplasmanında Weghorst'un attığı golün asistini yapmıştı.

2 haftadır yakaladığı performansı sürdürürse takımda kalacak

2 haftadır iyi bir çıkış yakalayan Masuaku ile ilgili Şenol Güneş'in nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Tecrübeli çalıştırıcının, Masuaku'nun form grafiğini yükseltmeye devam etmesi durumunda takımda kalması yönünde rapor vereceği öngörülüyor.