Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Umut Meraş sevinci

Antalya'da kampa devam eden Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Umut Meraş ile Dünya Kupası'ndan dönen Atiba Hutchinson idmanda yer aldı.

Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi.

Atiba ve Umut idmanda yer aldı

İdmana, sakatlığını atlatan Umut Meraş ile milli takımdan dönen Atiba Hutchinson da katıldı.

5 oyuncu idmanda yer almadı

Sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Josef de Souza'nın yanı sıra dinlendirilen Arthur Masuaku, gribal enfeksiyon geçiren Valentin Rosier ile Emrecan Uzunhan idmanda yer almadı.

Beşiktaş, Westerlo ile hazırlık maçında karşılaşacak

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman pas çalışması ve dar alanda çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmaları kapsamında yarın Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.