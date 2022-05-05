Beşiktaş, 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını resmi internet sitesinden duyurdu. Peki, Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak 2022?

Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın ile şampiyon olan ancak bu sene istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, gelecek sezon için hazırlıklara başladı.

Önder Karaveli'nin ardından takımın başına Valerien Ismael getirilirken, yeniden yapılanma yoluna gidildi.

Takımı yeniden ayağı kaldırmak ve eski güçlü günlerine döndürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, seçim gündemine doğru gidiyor.

Başkanlık seçiminin yapılacağı 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın zamanı belli oldu.

Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olacağı toplantının detaylarının belirlenmesinden sonra, "Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak 2022?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak 2022? İşte yanıtı...

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak 2022?

Beşiktaş, 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs Pazar günü yapılmasına, bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantının, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22.05.2022 Pazar günü saat 10:30'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22.05.2022 günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29.05.2022 Pazar günü saat 10:30'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.."