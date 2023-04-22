Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

AA & Ensonhaber
Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.
Bu maç öncesinde hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlı takımda Ramazan Bayramı heyecanı yaşandı.
Futbolcular ve teknik ekip bayramlaştı
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.
Futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekip bayramlaşırken, âdet olduğu üzere kolonya ile şeker ikram edildi.