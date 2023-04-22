Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı
AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

Bu maç öncesinde hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlı takımda Ramazan Bayramı heyecanı yaşandı.

Futbolcular ve teknik ekip bayramlaştı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.

Futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekip bayramlaşırken, âdet olduğu üzere kolonya ile şeker ikram edildi.

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı