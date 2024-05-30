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Beşiktaş'ta Brad Friedel sürprizi

Beşiktaş'ta Brad Friedel sürprizi Beşiktaşlı yöneticilerin bir süre önce sportif direktörlük pozisyonu için Galatasaray'ın 1995- 96 sezonunda kalesini koruyan Brad Friedel ile görüşme gerçekleştirdiği, 53 yaşındaki ABD'li file bekçisinin bu teklifi kabul ettiği bildirildi.