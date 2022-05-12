Beşiktaş'ta bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?

Beşiktaş'ta bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?

Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş için, "Beşiktaş'ta bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?" sorusu gündeme getirildi.

Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'den sonra yoluna Valerien Ismael ile devam eden Beşiktaş, bu hafta Göztepe ile karşılaşacak.

Ligde 7. sırada bulunana geçen yılın şampiyonu Beşiktaş, geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu hafta sahasında Göztepe'yi yenmenin hesabını yapıyor.

Valerien Ismael yönetiminde farklı ve daha agresif bir havaya bürünen Beşiktaş'ta bazı futbolcular sahada yer alamayacak.

Cezalı ve sarı kart sınırında olan futbolcular dışında da Beşiktaş'ta sakat oyuncu bulunmuyor.

Peki, Beşiktaş'ta bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek? İşte yanıtı...

Beşiktaş'ta bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?

Sarı kart cezalısı olan genç futbolcu Rıdvan Yılmaz sahadaki yerini alamayacak.

Oğuzhan Özyakup, Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın ise sarı kart sınırında bulunan futbolcular arasında yer alıyor.

Mert Günok, Gökhan Töre ve Mehmet Topal sakatlıklarla boğuşurken, Fabrice N'Sakala ise kadro dışı bulunuyor.