Beşiktaş'ta Cenk Tosun endişesi Ümraniyespor ile oynayacak olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

AA Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Cenk Tosun, kart görürse derbide oynayamayacak Sakatlığını atlatan Cenk Tosun ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak. Giresunspor maçında sakatlanan milli futbolcu, Beşiktaş'ın 29. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yapamamıştı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.