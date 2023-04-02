Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Redmond'ın performansları Fenerbahçe derbisine damga vurdu 10 kişi kalan Beşiktaş'ın geriden gelerek Fenerbahçe'yi 4-2 devirdiği derbide Kartal'ın yıldızları Cenk Tosun ve Nathan Redmond'ın performansları beğeni topladı.

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Süper Lig'in 27. haftası dev derbiye sahne oldu.

Beşiktaş, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar kaydetti.

Sarı lacivertlilerin kazandığı 2. penaltıya sebebiyet veren Welinton, 51. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi ekibin golleri Enner Valencia (P) ve İrfan Can Kahveci'den geldi.

Valencia, 53. dakikada kullandığı penaltı atışından ise faydalanamadı.

Fenerbahçe'yi yakan ikili

Kartal'ı geriye düştüğü ve eksik kaldığı mücadelede 2-1 öne geçiren golleri atan Cenk Tosun da kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başardı.

Beşiktaş'ın Jamaika asıllı İngiliz yıldızı Nathan Redmond da 1 gol ve 3 asistle birlikte unutulmaz bir derbi performansı sergiledi.