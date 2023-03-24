Beşiktaş'ta Dele Alli sakatlık geçirdi İngiltere'den geri dönen Dele Alli, Beşiktaş'ın son antrenmanında sakatlık şüphesi nedeniyle yer almadı.

Milli aranın ardından Süper Lig'in 27. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de 2 Nisan Pazar akşamı 20.30'da oynanacak maç öncesinde siyah-beyazlı takımda sakatlık yaşandı. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Dele Alli'den Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Tedavisine başlandı

Siyah-beyazlılar, sakatlığı bulunan Dele Alli'de yapılan MR görüntülenmesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın dün (23 Mart) gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Neler olmuştu ?

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'ye ulaşamadıklarını açıklamış ve İngiliz oyuncu hakkında, "İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Dele Alli, bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından şu mesajı yapmıştı: