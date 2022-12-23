Beşiktaş'ta Dele Alli'ye dair umutlar tükeniyor

Şanlıurfaspor ile oynanan kupa maçında 29. dakikada oyundan alınırken ıslıklanan Dele Alli bir türlü toparlanamıyor. Yerinde sayan Alli, böyle devam etmesi halinde ara transfer döneminde yollanabilir.

Beşiktaş'ta bir türlü isteneni veremeyen Dele Alli'ye dair umutlar tükeniyor.

Sezon başında Premier Lig ekibi Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli beklentilere bir türlü yanıt veremiyor.

Kariyer zirvesine ulaştığı Tottenham’daki görkemli günlerini adeta mumla aratan İngiliz yıldız ne kadar çabalasa da kendine gelemiyor.

29. dakikada ıslıklanarak oyundan çıktı

Şanlıurfaspor ile önceki akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında henüz 29. dakikada oyundan alınırken ıslıklanan Dele Alli büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadı.

26 yaşındaki yıldız futbolunun, Dünya Kupası arasında özel çalışmalarla yeniden form tutması bekleniyordu.

Ancak teknik heyetin bu yöndeki umudunu boşa çıkaran Dele Alli adeta yerinde saydı, hiçbir gelişme gösteremedi.

Şenol Hoca henüz ümidini kesmedi

Teknik Direktör Şenol Güneş’in İngiliz oyuncudan henüz ümidini kesmediği ve bir süre daha forma şansı vermeyi planladığı öğrenildi.

Dele Alli, Süper Lig’de ilk yarı bitene kadar ortaya koyacağı performansla kendi kaderini belirleyecek.

Yetenekli futbolcu performansını yükselterek, Güneş’in gözüne girmesi halinde kadroda tutulacak.

Performansında değişme olmazsa yollar ayrılacak

Alli'nin performansında bir değişiklik olmaması durumunda ise İngiliz oyuncu ile yollar ayrılacak.

Öte yandan Dele Alli, Beşiktaş formasıyla 9 resmi maça çıkarken 2 gol kaydetti.

Süper Lig’de Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası’nda Serik Belediyespor ağlarını birer kez havalandıran İngiliz futbolcu henüz asist yapamadı.