Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı

- Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
- Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.
- Maç, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.
BEŞİKTAŞ, EYÜPSPOR DEPLASMANINDA
Beşiktaş-Eyüpspor müsabakası yarın saat 20.00'de başlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.