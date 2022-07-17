Beşiktaş'ta forvetler mutlu etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, kamp döneminde forvet oyuncularının performansından memnun kaldı.

Beşiktaş, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Mainz'ı 1-0 yenmişti.

Siyah-beyazlılarda hücum hattında oynayan futbolcular teknik heyetten tam not aldı.

Weghorst ve Muleka istekli

Cenk Tosun'un yanı sıra diğer transferler Wout Weghorst ve Jackson Muleka, mücadele gücü ve ortaya koydukları performansla teknik heyeti sevindirdi.

Beşiktaş 3 maça da 3-4-1-2 sistemiyle çıkarken, Hollandalı golcü Weghorst yaptığı pres ve isteği, Muleka da hareketli yapısıyla rakip savunmanın dengesini bozarak alkış aldı.





Kadro azalacak

Fransız teknik adam Valerien Ismael, İspanya kampının ardından 11'ini tam anlamıyla netleştirmiş olacak. Ismael, İspanya kampında daha az futbolcunun yer alacağının mesajını, "Kadroyu azaltacağız" diyerek vermişti.



