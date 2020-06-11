Beşiktaş'ta futbolculara maaşların bir kısmı ödendi

Beşiktaş'ta futbolculara maaşların bir kısmı ödendi

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Beşiktaş'ta Süper Lig'e geri dönüş hazırlıkları devam ederken, siyah-beyazlı yönetim futbolculara moral vermek adına ödemelerinin bir kısmını gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan Süper Lig, yarın yeniden başlıyor.

13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta ise yönetim, maç öncesi futbolculara maaş dopingi yaptı.

BİR KISMI ÖDENDİ

Futbolcuların maaşlarının bir kısmını ödeyen siyah-beyazlı yönetim, kalan ödemelerin de en kısa sürede yapılacağını aktardı.