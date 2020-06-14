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- Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin güven verdi
Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin güven verdi
Beşiktaş'ta Loris Karius’un kulüple yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş’ta kale, dün akşamki Antalyaspor karşılaşmasıyla beraber Ersin Destanoğlu’na geçti.
- Haber Merkezi
- 14.06.2020 - 14:08
Kara Kartal’daki ilk resmi maçına çıkan 19 yaşındaki file bekçisi, oyun genelindeki performansıyla gelecek için güven verdi.
Beşiktaş’ın altyapısından yetişen Ersin, savunmadaki takım arkadaşlarının kademe hataları sebebiyle kalesinde 2 gole engel olamasa da kritik pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla teknik ekibi sıradaki maçlar öncesinde umutlandırdı.