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    Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin güven verdi

    Beşiktaş'ta Loris Karius’un kulüple yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş’ta kale, dün akşamki Antalyaspor karşılaşmasıyla beraber Ersin Destanoğlu’na geçti.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2020 - 14:08
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    Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin güven verdi

    Kara Kartal’daki ilk resmi maçına çıkan 19 yaşındaki file bekçisi, oyun genelindeki performansıyla gelecek için güven verdi.

    Beşiktaş’ın altyapısından yetişen Ersin, savunmadaki takım arkadaşlarının kademe hataları sebebiyle kalesinde 2 gole engel olamasa da kritik pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla teknik ekibi sıradaki maçlar öncesinde umutlandırdı.

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