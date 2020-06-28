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Beşiktaş'ta gençler çalışmaya devam etti

Beşiktaş'ta gençler çalışmaya devam etti

Konyaspor karşılaşmasının ardından 3 gün izinli olan Beşiktaş'ta, genç oyuncular Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu idman yaptı.