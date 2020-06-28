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    Beşiktaş'ta gençler çalışmaya devam etti

    Konyaspor karşılaşmasının ardından 3 gün izinli olan Beşiktaş'ta, genç oyuncular Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu idman yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 17:40
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    Beşiktaş'ta gençler çalışmaya devam etti #1

    Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularına 3 günlük izin vermişti.

    Önümüzdeki hafta pazartesi günü Kayserispor ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılarda, genç futbolcular ise durmadı.

    SALONDA ÇALIŞTILAR

    Süper Lig'in yeniden devam etmesiyle birlikte forma şansı bulan Rıdvan Yılmaz ile Ersin Destanoğlu, tüm takımın izin yaptığı dönemde salon çalışmalarını sürdürdü.

    Beşiktaş'ta gençler çalışmaya devam etti #2

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