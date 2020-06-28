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Beşiktaş'ta gençler çalışmaya devam etti
Konyaspor karşılaşmasının ardından 3 gün izinli olan Beşiktaş'ta, genç oyuncular Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu idman yaptı.
- Haber Merkezi
- 28.06.2020 - 17:40
Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularına 3 günlük izin vermişti.
Önümüzdeki hafta pazartesi günü Kayserispor ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılarda, genç futbolcular ise durmadı.
SALONDA ÇALIŞTILAR
Süper Lig'in yeniden devam etmesiyle birlikte forma şansı bulan Rıdvan Yılmaz ile Ersin Destanoğlu, tüm takımın izin yaptığı dönemde salon çalışmalarını sürdürdü.